اسكواش - أمينة عرفي تواصل مفاجأتها في بطولة الجونة.. ونهائي مرتقب بين فرج وعسل

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 00:41

كتب : عبد الرحمن فوزي

أمينة عرفي - اسكواش

واصلت أمينة عرفي صاحبة الـ 17 عاما تحقيق المفاجآ في بطولة الجونة بإقصاء بالفوز على الأمريكية أوليفيا ويفير

وتغلبت أمينة عرفي على نور الشربيني بثلاثة أشواط دون مقابل، لتصل إلى أول نهائي لبطولة كبرى في مسيرتها.

وتواجه أمينة عرفي نظيرتها نوران جوهر لاعبة بالم هيلز في المباراة النهائية.

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وفازت نوران جوهر على هانيا الحمامي 3-2 في مباراة ماراثونية بنصف النهائي الآخر.

وفي منافسات الرجال فاز علي فرج لاعب وادي دجلة على الويلزي جويل ماكين في نصف النهائي.

وتفوق فرج على ماكين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للويلزي.

فيما تفوق مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على النيوزيلاندي بول كول.

وفاز عسل على بول كول بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وأقيم نصف النهائي يوم الخميس وتختتم المباريات بإقامة النهائي مساء الجمعة.

ويدافع الثنائي علي فرج ونوران جوهر عن اللقب بعد التتويج بآخر نسختين.

وحقق علي فرج اللقب 3 مرات من قبل ليعادل رقم رامي عاشور بطل مصر السابق.

بينما نوران جوهر حقق اللقب مرتين بالتساوي مع رنيم الوليلي بطلة مصر السابقة.

اسكواش أمينة عرفي علي فرج
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