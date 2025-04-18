بالمواعيد.. مواجهات ربع نهائي كأس عاصمة مصر

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 00:23

كتب : FilGoal

عبد الكريم مصطفى - الإسماعيلي

حسم سيراميكا كليوباترا تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) ليكون آخر المتأهلين ويكمل أطراف دور الثمانية للبطولة.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا عن المجموعة الثانية.

وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبي الذي تراجع للمركز الثاني.

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وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

وتقام مباريات الذهاب خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل، فيما يقام الإياب على مدار يومي 20 ، و21 مايو المقبل.

وستخوض الفرق أصحاب المركز الأول مباريات الإياب على ملعبها.

وستكون مواعيد مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

مباريات الذهاب

إنبي × حرس الحدود .. يوم الثلاثاء 22 إبريل الساعة 7 مساءً

الإسماعيلي × طلائع الجيش.. يوم الأربعاء 23 إبريل الساعة 4 مساءً

مودرن سبورت × البنك الأهلي.. يوم الأربعاء 23 إبريل الساعة 7 مساءً

سيراميكا كليوباترا × بتروجت.. يوم الخميس 24 إبريل الساعة 7 مساءً

مباريات الإياب

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. يوم الثلاثاء 20 مايو الساعة 5 مساءً

البنك الأهلي × مودرن سبورت.. يوم الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

بتروجيت × سيراميكا كليوباترا.. يوم الأربعاء 21 مايو الساعة 5 مساءً

حرس الحدود × إنبي.. يوم الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

كأس عاصمة مصر الإسماعيلي بتروجت سيراميكا كليوباترا
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