ماجواير: لعبنا بروح قتالية أمام خصم مميز في مباراة استثنائية

أعرب هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على ليون الفرنسي.

وحجز مانشستر يونايتد مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب ليون 5-4 في مباراة مجنونة بإياب ربع النهائي.

وقال هاري ماجواير عبر بي إن سبورتس:"كانت مباراة استثنائية لقد قمنا بعمل كبير أمام خصم مميز. الشوط الأول كان رائعا، لكننا تراجعنا في الشوط الثاني واستقبلنا هدفين".

وأضاف "الأمور باتت أصعب خلال الوقت الإضافي، لكننا لعبنا بروح كبيرة والجماهير قامت بدور رائع".

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سيناريو لا يُصدّق في اللحظات الأخيرة!! 😱⚽️



😳 كوبي ماينو يسجّل في الدقيقة 120!



🤯 وبعد دقيقة فقط... ماغواير يضيف الخامس لليونايتد!#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/LkvAc0xsLE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

وشهدت المباراة ريمونتادا هنا وهناك، تقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يتعادل ليون في الشوط الثاني 2-2 لتمتد المباراة لوقت إضافي.

ونجح ليون في الوقت الإضافي تسجيل هدفين، لتصبح النتيجة 4-2.

إلا أن مانشستر يونايتد نجح في تسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحقق الفوز 5-4 ويتأهل لنصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب ليون.

وتلقى توليسو قائد ليون بطاقة حمراء في الدقيقة 88، ليكمل الفريق الفرنسي بقية المباراة منقوصا بـ10 لاعبين.

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتك بلباو في نصف النهائي.