دوري المؤتمر الأوروبي - سويدي يناطح تشيلسي.. مواعيد مباريات نصف النهائي

تم تحديد الفرق المتأهلة إلى تصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث أكملهم ديورجاردن السويدي بالفوز بفوزه على رابيد فيينا النمساوي 4-1 في الوقت الإضافي.

وتأهل تشيلسي الإنجليزي رغم خسارة الإياب أمام ليجيا وارسو البولندي 2-1، حيث فاز ذهابا 3-0.

كذلك تعادل فيورنتينا الإيطالي مع سيلي السلوفيني 2-2، ليضمن مقعده بفضل الفوز ذهابا 2-1.

كما تأهل ريال بيتيس الإسباني بتعادله مع ياجيلونيا البولندي 1-1، بعد الفوز ذهابا 2-0.

وتقام مباريات الذهاب يوم الخميس 1 مايو، على أن تقام مباريات العودة في الخميس التالي 8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 28 مايو على ملعب فوركلاف في بولندا.

مباريات نصف النهائي - الذهاب على أرض الفريق المذكور أولا

ريال بيتيس × فيورنتينا

ديورجاردن × تشيلسي

وكان من المفترض أن يقام الذهاب على أرض تشيلسي، ولكن تم تبديل المباراتين لمنع إقامة مباراتين في نفس المدينة بنفس اليوم، حيث يلعب توتنام ضد بودو جليمت النرويجي في نصف نهائي الدوري الأوروبي.