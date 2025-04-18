دوري المؤتمر - تشيلسي ينجو بالخسارة.. وفيينا يخرج بكابوس أمام ديورجاردن

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

كوكوريا لاعب تشيلسي

رغم الخسارة أمام ليجيا وارسو البولندي 2-1، تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

جاء ذلك بفضل فوزه ذهابا 3-0.

تقدم ليجيا بهدف توماس بيكهارت في الدقيقة 10 من ركلة جزاء.

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وتعادل مارك كوكوريا في الدقيقة 33 بعد تمريرة من جادون سانشو.

وسجل كوكوريا مجددا في الدقيقة 42 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

واسترد ليجيا التقدم بهدف ستيف كابوادي في الدقيقة 53.

على الناحية الأخرى أكمل ديورجاردن السويدي عودته أمام رابيد فيينا النمساوي.

وفاز فيينا 1-0 في الذهاب، ولكن مع انطلاق الإياب تعرض لاعبه مامادو سانجاري للطرد بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 7.

وتقدم ديورجاردن بهدف ماركوس دانييلسون في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

بينما تعادل فيينا بفضل هدف عكسي من ياكوب لارسون في الدقيقة 45+1.

ولكن في الدقيقة 77 استرد كيتا كوسوجي التقدم، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

الوضع ازداد سوءا على فيينا، بهدف توبياس جوليكسين في الدقيقة 93، ثم الرابع من نفس اللاعب في الدقيقة 105، ثم طرد راوكس ياو في الدقيقة 110 من صفوف فيينا.

بذلك يلتقي ديورجاردن مع تشيلسي، بينما يلعب فيورنتينا ضد ريال بيتيس في نصف النهائي.

كوكوريا تشيلسي دوري المؤتمر الأوروبي رابيد فيينا
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