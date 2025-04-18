جوميز: استحقينا الفوز على متصدر الدوري.. والنتائج قد لا تنصفك في البدايات

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

يرى جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي أن فريقه استحق الفوز على اتحاد جدة متصدر الدوري السعودي.

وسقط الاتحاد أمام الفتح بهدفين نظيفين في الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي.

وقال جوزيه جوميز في مؤتمر صحفي: "قدمنا مباراة كبيرة امام متصدر الدوري، استحقينا النقاط الثلاث بسبب القتالية والروح التي قدمها اللاعبين".

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وأضاف جوميز "السر الوحيد للفوز هو العمل اليومي بالتمارين، النتائج قد لا تنصفك في البدايات ولكن النتيجة النهائية هي الأهم".

وأتم "سنطلب من اللاعبين عدم الاسترخاء، عليهم أن يعطوا أفضل ما لديهم دائما. جمهور الفتح قدم الدعم اللازم واليوم حضروا بكثافة كبيرة".

تقدم الفتح مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب محمد أمين السباعي.

ونجح مراد باتنه في تسجيل ضربة جزاء للفتح في الدقيقة 35، لكن ألغاها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو إثر اصطدام الكرة بقدمه اليمنى بعد تسديده للكرة باليسرى، ليقرر إلغائها الحكم على غرار ضربة جزاء جوليان ألفاريز أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر فابينيو لاعب وسط الاتحاد ضربة جزاء في الدقيقة 44 تصدى لها حارس الفتح نواف العقيدي ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني أضاف ماتياس فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 69، لينجح الفتح في الفوز على حساب الاتحاد.

ونال الاتحاد أول خسارة له في الدوري منذ سقوطه أمام ضمك يوم 27 يناير الماضي.

وارتقى الفتح للمركز الـ13 برصيد 29 نقطة متساويا مع الفيحاء صاحب المركز الـ12 بنفس الرصيد.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 65 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط أمام ملاحقه الهلال.

ونجح جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح، في انتشال فريقه من ذيل الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق جوميز للفوز للمباراة السابعة في 15 مباراة قاد خلالهم الفريق، فيما تلقى الخسارة في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين.

الدوري السعودي جوزيه جوميز
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