ريمونتادا هنا وهناك - يونايتد يتخطى ليون 5-4 في مباراة مجنونة.. ولاتسيو يودع الدوري الأوروبي

الخميس، 17 أبريل 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

حجز مانشستر يونايتد مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب ليون 5-4 في مباراة مجنونة بإياب ربع النهائي.

وشهدت المباراة ريمونتادا هنا وهناك، تقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يتعادل ليون في الشوط الثاني 2-2 لتمتد المباراة لوقت إضافي.

ونجح ليون في الوقت الإضافي تسجيل هدفين، لتصبح النتيجة 4-2.

أخبار متعلقة:
توتنام وأتليتك بلباو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - تحدد نصف النهائي الأول.. كين ينقذ فيورنتينا من مفاجأة سيلي محترف أستون فيلا ويوسف سيد عبد الحفيظ على رأس قائمة منتخب مصر في كأس إفريقيا للشباب

إلا أن مانشستر يونايتد نجح في تسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحقق الفوز 5-4 ويتأهل لنصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب ليون.

وتلقى توليسو قائد ليون بطاقة حمراء في الدقيقة 88، ليكمل الفريق الفرنسي بقية المباراة منقوصا بـ10 لاعبين.

سجل الهدف الأول ليونايتد أوجارتي في الدقيقة 10 بعد متابعة لكرة عرضية أرضية من جارناتشو.

ثم أضاف ديوجو دالوت الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-0.

وفي الشوط الثاني، نجح توليسو في تقليص الفارق في الدقيقة 71، قبل أن يضيف نيكولاس تاليافيكو الهدف الثاني في الدقيقة 75، لينتهي الوقت الأصلي 2-2، وتمتد المباراة لوقت إضافي.

ورغم النقص العددي للضيوف إلا أن ليون سجل الهدف الثالث عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 104.

وفي الوقت الإضافي الثاني، نال ليون ضربة جزاء بعد عرقلة لوك شو لمهاجم ليون مالك فوفانا داخل منطقة الجزاء، سددها لاكازيت مضيفا الهدف الرابع لفريقه لتكتمل ريمونتادا ليون.

وبينما تتجه المباراة إلى خروج مانشستر يونايتد سجل برونو فيرنانديز هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 114.

ونجح كوبي ماينو في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 120 بتسديدة رائعة سكنت الشباك.

اشتعل ملعب أولد ترافورد ليواصل يونايتد الضغط وينجح ماجواير في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 120+1 ليمنح فريقه الفوز وتحقيق الريمونتادا الثانية في المباراة.

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتك بلباو في نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى، نجح بودو جليمت النرويجي في الإطاحة بـ لاتسيو الإيطالي بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-1.

وكان بطل النرويج استطاع الفوز ذهابا على أرضه بهدفين نظيفين.

ويلتقي بودو جليمت في نصف النهائي أمام توتنام هوتسبير الإنجليزي.

ويقام الدور نصف النهائي فيقام يومي 1 و8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بلباو.

لاتسيو مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي بودو جليمت ليون ريمونتادا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
صدام ناري على ملعب النهائي.. مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي ماجواير: لعبنا بروح قتالية أمام خصم مميز في مباراة استثنائية دوري المؤتمر الأوروبي - سويدي يناطح تشيلسي.. مواعيد مباريات نصف النهائي دوري المؤتمر - تشيلسي ينجو بالخسارة.. وفيينا يخرج بكابوس أمام ديورجاردن توتنام وأتليتك بلباو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - تحدد نصف النهائي الأول.. كين ينقذ فيورنتينا من مفاجأة سيلي انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (5)-(4) ليون.. تأهل تاريخي الدوري الأوروبي - استمرار أونانا.. يونايتد وليون يحافظان على نفس تشكيل الذهاب
أخر الأخبار
صدام ناري على ملعب النهائي.. مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
58 مليون جنيه مكافآت.. في الجول يكشف شروط استحقاق زيزو للبنود الإضافية 30 دقيقة | الدوري المصري
سقطت بالتقادم؟ في الجول يكشف موقف مطالبة زيزو بمستحقاته المتأخرة لدى الزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - أمينة عرفي تواصل مفاجأتها في بطولة الجونة.. ونهائي مرتقب بين فرج وعسل ساعة | رياضات أخرى
بالمواعيد.. مواجهات ربع نهائي كأس عاصمة مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
ماجواير: لعبنا بروح قتالية أمام خصم مميز في مباراة استثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي - سويدي يناطح تشيلسي.. مواعيد مباريات نصف النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر - تشيلسي ينجو بالخسارة.. وفيينا يخرج بكابوس أمام ديورجاردن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش