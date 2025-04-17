ريمونتادا هنا وهناك - يونايتد يتخطى ليون 5-4 في مباراة مجنونة.. ولاتسيو يودع الدوري الأوروبي

حجز مانشستر يونايتد مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب ليون 5-4 في مباراة مجنونة بإياب ربع النهائي.

وشهدت المباراة ريمونتادا هنا وهناك، تقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يتعادل ليون في الشوط الثاني 2-2 لتمتد المباراة لوقت إضافي.

ونجح ليون في الوقت الإضافي تسجيل هدفين، لتصبح النتيجة 4-2.

إلا أن مانشستر يونايتد نجح في تسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحقق الفوز 5-4 ويتأهل لنصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب ليون.

وتلقى توليسو قائد ليون بطاقة حمراء في الدقيقة 88، ليكمل الفريق الفرنسي بقية المباراة منقوصا بـ10 لاعبين.

سجل الهدف الأول ليونايتد أوجارتي في الدقيقة 10 بعد متابعة لكرة عرضية أرضية من جارناتشو.

video:1

ثم أضاف ديوجو دالوت الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-0.

video:2

وفي الشوط الثاني، نجح توليسو في تقليص الفارق في الدقيقة 71، قبل أن يضيف نيكولاس تاليافيكو الهدف الثاني في الدقيقة 75، لينتهي الوقت الأصلي 2-2، وتمتد المباراة لوقت إضافي.

video:3

تاغليافيكو يدرك التعادل لليون ويشعل اللقاء 🔥⚽️#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/eOfeiBakFO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

ورغم النقص العددي للضيوف إلا أن ليون سجل الهدف الثالث عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 104.

video:4

ريان شرقي يهدي التقدم لليون رغم النقص العددي 😮



ماذا يحدث لليونايتـــد!!!! 😟#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/MDpSfbxbgv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

وفي الوقت الإضافي الثاني، نال ليون ضربة جزاء بعد عرقلة لوك شو لمهاجم ليون مالك فوفانا داخل منطقة الجزاء، سددها لاكازيت مضيفا الهدف الرابع لفريقه لتكتمل ريمونتادا ليون.

video:5

لاكازيت يقضي على أحلام اليونايتد ويسجل الهدف الرابع من علامة الجزاء 🥅😱#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/K5w1lJJZXv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

وبينما تتجه المباراة إلى خروج مانشستر يونايتد سجل برونو فيرنانديز هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 114.

video:6

برونو فيرنانديز يرفض الاستسلام وينعش آمال مانشستر يونايتد#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/tBwoDuaEnd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

ونجح كوبي ماينو في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 120 بتسديدة رائعة سكنت الشباك.

اشتعل ملعب أولد ترافورد ليواصل يونايتد الضغط وينجح ماجواير في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 120+1 ليمنح فريقه الفوز وتحقيق الريمونتادا الثانية في المباراة.

video:7

سيناريو لا يُصدّق في اللحظات الأخيرة!! 😱⚽️



😳 كوبي ماينو يسجّل في الدقيقة 120!



🤯 وبعد دقيقة فقط... ماغواير يضيف الخامس لليونايتد!#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/LkvAc0xsLE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتك بلباو في نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى، نجح بودو جليمت النرويجي في الإطاحة بـ لاتسيو الإيطالي بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-1.

video:8

شاهد هدف لاتسيو الرائع في مرمى بودو/غليمت ⚽️🦅#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/VmlPc07s0A — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

وكان بطل النرويج استطاع الفوز ذهابا على أرضه بهدفين نظيفين.

video:9

⚽️ بولاي يُسجّل الهدف الثالث لـ لاتسيو!



🔥 أداء قوي من النسور في هذه المباراة!#لاتسيو #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/C82rJj3f2G — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

ويلتقي بودو جليمت في نصف النهائي أمام توتنام هوتسبير الإنجليزي.

ويقام الدور نصف النهائي فيقام يومي 1 و8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بلباو.