جوميز يقود الفتح لإسقاط الاتحاد ويشعل صراع الصدارة في الدوري السعودي

سقط الاتحاد أمام الفتح بهدفين نظيفين في الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي.

تقدم الفتح مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب محمد أمين السباعي.

ونجح مراد باتنه في تسجيل ضربة جزاء للفتح في الدقيقة 35، لكن ألغاها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو إثر اصطدام الكرة بقدمه اليمنى بعد تسديده للكرة باليسرى، ليقرر إلغائها الحكم على غرار ضربة جزاء جوليان ألفاريز أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر فابينيو لاعب وسط الاتحاد ضربة جزاء في الدقيقة 44 تصدى لها حارس الفتح نواف العقيدي ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني أضاف ماتياس فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 69، لينجح الفتح في الفوز على حساب الاتحاد.

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ونال الاتحاد أول خسارة له في الدوري منذ سقوطه أمام ضمك يوم 27 يناير الماضي.

وارتقى الفتح للمركز الـ13 برصيد 29 نقطة متساويا مع الفيحاء صاحب المركز الـ12 بنفس الرصيد.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 65 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط أمام ملاحقه الهلال.

ونجح جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح، في انتشال فريقه من ذيل الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق جوميز للفوز للمباراة السابعة في 15 مباراة قاد خلالهم الفريق، فيما تلقى الخسارة في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين.