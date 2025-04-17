دوري المؤتمر الأوروبي - تحدد نصف النهائي الأول.. كين ينقذ فيورنتينا من مفاجأة سيلي

تعادل فيورنتينا الإيطالي مع سيلي السلوفيني بهدفين لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان فيورنتينا قد فاز ذهابا 2-1، وكفاه هذا التعادل لضمان التأهل.

تقدم فيورنتينا بهدف رولاندو ماندراجورا في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 54 تعادل سيلي بهدف أليوسا ماتكو.

ثم أضاف كليمين نيمانيتش الهدف الثاني في الدقيقة 65، لتتساوى النتيجة الإجمالية.

كان ذلك قبل أن يحسم مويس كين المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 67.

وأضاف لوكا رانييري هدفا ثالثا في الدقيقة 77، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

بذلك يتأهل فيورنتينا إلى نصف النهائي لملاقاة ريال بيتيس الإسباني.

جاء ذلك بعد تعادله مع ياجيلونيا البولندي بهدف لكل فريق، وكان قد فاز ذهابا 2-0.

كريستوفر هانسن سجل للفريق البولندي في الدقيقة 45+2 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وبدأ سيدريك باكامبو بتعزيز تقدم بيتيس في الدقيقة 78، ثم تعادل ياجيلونيا بهدف داركو شورلينوف.

مباراة نصف النهائي الثانية ستجمع الفائز من تشيلسي الإنجليزي وليجيا وارسو البولندي، بالفائز من ديورجاردينس السويدي ورابيد فيينا النمساوي.