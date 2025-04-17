محترف أستون فيلا ويوسف سيد عبد الحفيظ على رأس قائمة منتخب مصر في كأس إفريقيا للشباب

أعلن أسامه نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب القائمة المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر.

وتستضيف مصر منافسات كأس إفريقيا للشباب في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل.

بطولة إفريقيا للشباب يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

وجاء عمر خضر محترف أستون فيلا، ويوسف سيد عبد الحفيظ لاعب سيراميكا كليوباترا على رأس القائمة.

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد)

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا) - محمد سمير (إنبي) - محمد إبراهيم (الزمالك)- أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا) - عبد الله بوستنجي (سموحة) - محمود لبيب (الأهلي) - مؤمن شريف (الاتحاد) - مهاب سامي (إنبي)

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (الأهلي) - سيف عصام (إنبي) - محمد عاطف (الأهلي) - محمد رأفت (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا) - محمد عبد الله (الأهلي) - عمر أسامة (إنبي) - أحمد أبو الفتح شرف (المصري) - عمر خالد بيبو (أروا السويسري)

الهجوم: محمد هيثم (الأهلي) - محمد زعلوك (الأهلي) - مهند محمد (المقاولون العرب) - عمرو فتحي عموري (الاتحاد).

وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.