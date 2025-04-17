للمرة الثالثة.. السعودية إلى نهائي كاس آسيا تحت 17 عاما وتضرب موعدا مع أوزبكستان

سيخوض المنتخب السعودي نهائي كاس آسيا تحت 17 عاما للمرة الثالثة في تاريخه.

وتأهل منتخب السعودية لمواجهة اوزبكستان في نهائي البطولة المرتقب.

وفاز منتخب السعودية عهلى نظيره الكوري الجنوبي 3-1 بركلات الترجيح بعدما الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدف سجله ها رام أوه في الدقيقة 45، قبل أن يعدل عادل أبو بكر سعيد النتيجة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وحسم المنتخب السعودي المباراة بركلات الترجيح 3-1 ليضمن خوض النهائي الثالث للبطولة في تاريخه.

وسبق أن شارك منتخب السعودي في نهائي نسختي 1985 و1988 ونجح خلالهما في تحقيق اللقب.

وسيلعب منتخب السعودية النهائي ضد منتخب أوزبكستان الذي فاز على كوريا الشمالية 3-0 في نصف النهائي الآخر.

يذكر أن منتخبات: السعودية، أوزبكستان، اليابان، الإمارات، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، وطاجيكستان ضمنت تأهلها إلى كأس العالم تحت 17 عاما.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم تحت 17 عاما بمشاركة المنتخب المصري أيضا.