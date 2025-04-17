بمشاركة محمد شريف.. الهلال يقسو على الخليج بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة

حقق نادي الهلال انتصارا ثمينا على حساب الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي.

وفاز الهلال على الخليج 3-0 ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

وسجل أهداف الهلال: سالم الدوسري (هدفين) وألكسندر ميتروفيتش.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم الدولي المصري محمد شريف في الدقيقة 68 من المباراة.

وعاد الهلال لطريق الانتصارات بعد الخسارة ضد النصر والتعادل أمام الهلال بالجولتين الماضيتين.

كما عوض الخسارة من الخليج بالدور الأول والتي انتهت بفغوز الخليج بنتيجة 3-2.

الفوز رفع رصيد الهلال النقطة 61 في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر برصيد 65 نقطة ولديه مباراة ضد الفتح بالجولة ذاتها.

في المقابل توقف رصيد الخليج عند النقطة 33 في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة.