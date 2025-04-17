كأس العاصمة - سيراميكا يكتسح زد ويتأهل لربع النهائي.. والمصري والمحلة يودعان

الخميس، 17 أبريل 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

حسين فيصل - المصري

حسم سيراميكا كليوباترا وصافة المجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز الكبير على حساب زد.

وحقق سيراميكا فوزًا كبيرًا على حساب زد بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس العاصمة.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني، خلف البنك الأهلي متصدر المجموعة بـ8 نقاط.

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وتوقف رصيد زد عند نقطة وحيدة في المركز الخامس والأخير في المجموعة.

سجل أهداف سيراميكا كليوباترا محمد رضا بوبو في الدقيقة 5، قبل أن يضيف زلاكة الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد انفراده بالحارس علي لطفي.

وأضاف إبراهيم محمد الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة 22 برأسية رائعة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني قلص زد الفارق في الدقيقة 49 عن طريق أحمد بلحاج لاعب سيراميكا بالخطأ في مرماه.

وتلقى أحمد هاني لاعب سيراميكا بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تعطيل الوقت في الدقيقة 57.

ونال زد ضربة جزاء في الدقيقة 66 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، وأشهر البطاقة الصفراء لرجب نبيل مدافع سيراميكا كليوباترا، ولكن أهدرها شادي حسين بتسديدها خارج إطار المرمى.

وتلقى النيجيري رشيد أحمد لاعب زد بطاقة حمراء في الدقيقة 77 بعد ضربه لـ أحمد رمضان بالكوع في كرة مشتركة.

وفي الدقيقة 83 اختتم أحمد بلحاج الهدف الرابع بعد تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها على يسار علي لطفي.

وفي مباراة أخرى تعادل غزل المحلة والمصري سلبيا دون أهداف في الجولة ذاتها.

ورفع المحلة رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما رفع المصري رصيده لـ4 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة، ليودعا البطولة رسميا من دور المجموعات.

ويلتقي البنك الأهلي متصدر المجموعة الثانية أمام مودرن سبورت وصيف المجموعة الأولى.

فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا وصيف المجموعة الثانية أمام بتروجت متصدر المجموعة الأولى.

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