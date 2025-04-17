الدوري الأوروبي - استمرار أونانا.. يونايتد وليون يحافظان على نفس تشكيل الذهاب

الخميس، 17 أبريل 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

ريان شرقي أمام أونانا - ليون ضد مانشستر يونايتد

يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي منافسه ليون الفرنسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

واحتفظ روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، وباولو فونسيكا المدير الفني لـ ليون بنفس تشكيل مباراة الذهاب.

وتعادل الفريقان بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على ملعب أولمبيك ليون.

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ويبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليني يورو

الوسط: باتريك دورجو - كاسيميرو - ماتويل أوجارتي - ديوجو دالوت

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند

أما ليون فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: ميتلاند نيلز - موسى نياكاتيه - كلينتون ماتا - نيكولاس تاليافيكو

الوسط: بول أكوكو - توليسو - جوردان فيرتو - ريان شرقي - تياجو ألمادا

الهجوم: جيورجيس ميكاوتادزي

ليون مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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