تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة وديابي يقودان الهجوم أمام الفتح.. وجوميز يعتمد على مراد باتنا

يقود الفرنسي كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة خلال مواجهة الفتح ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويلعب الاتحاد ضد الفتح بعد قليل ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي.

وأعلن لوران بلان مدرب اتحاد جدة تشكيل فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

الدفاع: فواز الصقور - حسن كادش - دانيلو بيريرا - عبد الإله العمري

الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

الهجوم: كريم بنزيمة - موسى ديابي - أوناي هيرنانديز.

في المقابل يعتمد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح على المغربي مراد باتنا في قيادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل الفتح كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أحمد الجليدان - حسين الزارعي - مروان سعدان - جورجي فيرنانديز

الوسط: سفيان بن دبكة - زايدو يوسف

أمامهما: مراد باتنا - أمين سباعي - عثمان العثمان

الهجوم: ماتياس فارجاس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز 14 برصيد 26 نقطة.