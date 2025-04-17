مباشر كأس العاصمة - غزل المحلة (0)-(0) المصري.. زد (0)-(2) سيراميكا كليوباترا

الخميس، 17 أبريل 2025 - 18:59

كتب : FilGoal

المصري

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة أمام المصري، وزد أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ويليه زد في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة وودع البطولة رسميا.

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وضمن البنك الأهلي التأهل في صدارة المجموعة الثانية بعدما نجح في حصد 8 نقاط.

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غزل المحلة × المصري

ق 8: القائم يتدخل ويمنع تسديدة ميدو جابر من تسجيل الهدف الأول للمصري بعد انفراده بالحارس.

بداية المباراة

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زد × سيراميك كليوباترا

ق 15: جوووووول زلاكة يضيف الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا بعد انفراده بالحارس علي لطفي.

ق 5: جووووول محمد رضا بوبو يسجل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المصري غزل المحلة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر
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