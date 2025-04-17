انتهت في كأس العاصمة - غزل المحلة (0)-(0) المصري.. زد (1)-(4) سيراميكا كليوباترا

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة أمام المصري، وزد أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ويليه زد في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة وودع البطولة رسميا.

وضمن البنك الأهلي التأهل في صدارة المجموعة الثانية بعدما نجح في حصد 8 نقاط.

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غزل المحلة × المصري

نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 64: تسديدة قوية من حميدو فتاو لاعب المحلة لتصطدم بعارضة المصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 8: القائم يتدخل ويمنع تسديدة ميدو جابر من تسجيل الهدف الأول للمصري بعد انفراده بالحارس.

بداية المباراة

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زد × سيراميك كليوباترا

نهاية المباراة بفوز سيراميكا 4-1

ق 83: جووووول بلحاج يسجل الهدف الرابع بعد تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها على يسار علي لطفي.

ق 77: النيجيري رشيد أحمد لاعب زد يتلقى بطاقة حمراء بعد ضربه لـ أحمد رمضان بالكوع في كرة مشتركة

ق 69: شادي حسين يهدر ضربة الجزاء ويسدد الكرة خارج المرمى.

ق 66: ضربة جزاء لصالح زد بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، ويشهر البطاقة الصفراء لرجب نبيل مدافع سيراميكا كليوباترا.

ق 57: بطاقة حمراء لأحمد هاني لاعب سيراميكا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تعطيل الوقت.

ق 49: جووووول زد يقلص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد بلحاج بالخطأ في مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا 3-0

ق 22: جووووووول الثالث لسيراميكا عن طريق إبراهيم محمد برأسية رائعة سكنت الشباك.

ق 15: جوووووول زلاكة يضيف الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا بعد انفراده بالحارس علي لطفي.

ق 5: جووووول محمد رضا بوبو يسجل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة