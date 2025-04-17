خبر في الجول - العين الإماراتي يقترب من ضم قائد منتخب الكونغو الديمقراطية

الخميس، 17 أبريل 2025 - 18:56

كتب : حامد وجدي

شانسيل مبيمبا

اقترب العين الإماراتي من ضم الكونغولي المدافع الدولي الكونغولي شانسيل مبيمبا لاعب نادي مارسيليا الفرنسي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ FilGoal.com أن مبيمبا أبدى موافقته الرسمية على الانضمام إلى صفوف العين.

وينتهي عقد المدافع الكونغولي مع نهاية الموسم الجاري يونيو المقبل، مما يحق له التفاوض والتوقيع مع أي نادي والرحيل مجانا.

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وأوضح المصدر لـFilGoal.com أن العين قدم عرضا رسميا لـ مبيمبا بعقد يمتد لـ3 مواسم براتب سنوي يبلغ 2 مليون يورو.

ويسعى العين لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية نهاية الموسم الجاري.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ولعب شانسيل مبيمبا صاحب الـ30 عاما لأندية أندرلخت البلجيكي، ونيوكاسل الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، ومارسيليا الفرنسي.

ولم يشارك شانسيل في أي مباراة هذا الموسم مع ناديه الفرنسي.

وشارك شانسيل قائد منتخب الكونغو الديمقراطية في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

ويلعب العين الإماراتي في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي، ويوفنتوس الإيطالي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

شانسيل مبيمبا كأس العالم للأندية العين الإماراتي
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