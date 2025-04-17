معلول يصنع ومقصية خرافية.. الأهلي يخسر من فاركو وطلائع الجيش يخطف الصدارة في كأس العاصمة

الخميس، 17 أبريل 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي ضد فاركو

صنع علي معلول هدف الأهلي الوحيد في شباك فاركو، بينما سجل عمرو ناصر مهاجم الفريق السكندري هدفا خرافيا.

وفاز فاركو على الأهلي 2-1، في ختام دور المجموعات من كأس عاصمة مصر، فيما فاز طلائع الجيش على إنبي 1-0 في المجموعة ذاتها.

وسجل عبد الرحمن عشري وعمرو ناصر هدفي فاركو في شباك الأهلي، بينما أحرز محمد رضا هدف الأهلي الوحيد من صناعة علي معلول.

وافتتح عبد الرحمن عشري التسجيل لنادي فاركو بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة عن طريق وليد مصطفى على رأس عبد الرحمن عشري الذي سدد كرة سكنت الشباك في الدقيقة 16.

وعزز عمرو ناصر تقدم فاركو بهدف رائع سجله عن طريق ضربة خلفية مزدوجة بعد عرضية متقنة عن طريق مازن عادل في الدقيقة 18.

وتصدى مصطفى مخلوف حارس الأهلي الشاب لتسديدة خطيرة عن طريق وليد مصطفى.

وأهدى علي معلول تمريرة متقنة في اتجاه محمد رضا لاعب الاهلي الشاب الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 68.

وأرسل معلول عرضية متقنة حولها محمد رأفت بتسديدة لكنها مرت أعلى من المرمى.

طلائع الجيش × إنبي

في المجموعة ذاتها حجز طلائع الجيش مقعدا في ربع النهائي بالفوز على إنبي بهدف دون رد.

وسجل أحمد علاء هدف اتلمباراة الوحيد من ضربة رأسية في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يتأهل طلائع الجيش رفقة إنبي إلى ربع نهائي كأس العاصمة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي

طلائع الجيش 7 نقاط

إنبي 6 نقاط

فاركو 4 نقاط

الأهلي صفر.

الأهلي فاركو كأس عاصمة مصر
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