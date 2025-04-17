التشكيل - بن حموده يقود هجوم المحلة.. وميدو جابر أساسي مع المصري في كأس العاصمة

الخميس، 17 أبريل 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

ميدو جابر - المصري

يلتقي غزل المحلة أمام المصري على استاد السويس الجديد في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ويليه زد في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة وودع البطولة رسميا.

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وضمن البنك الأهلي التأهل في صدارة المجموعة الثانية بعدما نجح في حصد 8 نقاط.

ويبدأ بابا فاسيلو المدير الفني لغزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد النفراوي

الدفاع: عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - أسامة النجار - يحيى زكريا

الوسط: موري توريه - محمد بنشرقي - حميدو فتاو

الهجوم: إبراهيم حسن - عماد ميهوب - محمد بن حموده

أما أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد - محمد هاشم - خالد صبحي - عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف - أحمد عامر - ميدو جابر - حسين فيصل

الهجوم: بابا بادجي

فرصة غزل المحلة

1- يحتاج غزل المحلة للفوز أو التعادل أمام المصري للتأهل بشرط تعادل أو خسارة سيراميكا كليوباترا أمام زد.

2 - في حالة فوز سيراميكا كليوباترا، وقتها يحتاج المحلة للفوز بنفس نتيجة انتصار سيراميكا أو أكبر منها ليتأهل بفارق الأهداف.

فرصة المصري

يحتاج المصري للفوز أمام زد بأي نتيجة على حساب غزل المحلة، بشرط تعادل أو خسارة سيراميكا كليوباترا أمام زد.

غزل المحلة المصري كأس عاصمة مصر كأس العاصمة كأس الرابطة
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