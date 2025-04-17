الأعلى لتنظيم الإعلام: منع أحمد الخضري من الظهور شهرا وتغريمه ماليا

معلول يصنع ومقصية خرافية.. الأهلي يخسر من فاركو وطلائع الجيش يخطف الصدارة في كأس العاصمة

التشكيل - بن حموده يقود هجوم المحلة.. وميدو جابر أساسي مع المصري في كأس العاصمة