الأعلى لتنظيم الإعلام: منع أحمد الخضري من الظهور شهرا وتغريمه ماليا

الخميس، 17 أبريل 2025 - 17:44

كتب : أحمد الخولي

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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