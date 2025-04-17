في الجول يكشف سبب تواجد مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء الأهلي ضد فاركو

الخميس، 17 أبريل 2025 - 17:33

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - سموحة - الأهلي

تواجد مؤمن زكريا على دكة بدلاء الأهلي خلال مباراة الفريق ضد فاركو في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الأهلي مع فاركو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتواجد لاعب الأهلي السابق على مقاعد بدلاء الأهلي خلال المباراة كونه يشغل منصب نائب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي منذ 2023.

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ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من قطاع الناشئين أضيف لهم 4 لاعبين من الفريق الأول هم مصطفى مخلوف وعلي معلول وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي.

ويقود الفريق فنيا خلال المباراة سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق شباب الأهلي مواليد 2005.

ويشغل مؤمن زكريا أيضا منصب المدرب في نادي سموحة في الجهاز الفني للفريق السكندري.

وانتهت فرص الأهلي في التأهل للدور المقبل من كأس عاصمة مصر.

ويتواجد الفريق الأول للأهلي رفقة مارسيل كولر في جنوب إفريقيا استعدادا للقاء صنداونز في ذهاب دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

الأهلي فاركو كأس عاصمة مصر
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