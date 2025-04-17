"لم نرتق لمستوى التوقعات وريال مدريد سيعود".. اعتذار بيلينجهام وفينيسوس بعد خسارة أرسنال

الخميس، 17 أبريل 2025 - 16:40

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - ريال مدريد

تقدم جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ثنائي ريال مدريد بالاعتذار لجماهير الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وودع ريال مدريد منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من أرسنال ذهابا وإيابا في ربع النهائي.

وكتب جود بيلينجهام عبر حسابه على إنستجرام: "ببساطة، لم نرتق لمستوى التوقعات في مباراتي أرسنال، عذرا لجماهير ريال مدريد، ونحن نتفهم أهمية هذه الليالي وهذه البطولة لكم".

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وتابع "لا تزال هناك فرص لإنقاذ هذا الموسم، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالبقاء معا، ريال مدريد سوف يعود".

بينما كتب فينيسيوس جونيور عبر إنستجرام "ريال مدريد دائما يعود، شكرا على رسائل دعمكم المعتادة. علينا أن نبقى متحدين حتى نهاية الموسم. لا يزال هناك ألقاب يمكننا تحقيقها".

"قاتل حتى الموت مع هذا الفريق ومع هذا النادي. هلا مدريد! أهنئ أرسنال، ونتمنى لكم التوفيق".

غياب أول منذ 2020

يغيب ريال مدريد عن المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2020.

وخلال أربع نسخ ماضية تواجد ريال مدريد بشكل دائم في المربع الذهبي.

وودع ريال مدريد ثمن نهائي دوري الأبطال في 2020 أمام مانشستر سيتي.

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