انتهت في كأس العاصمة - الأهلي (1)-(2) فاركو.. والجيش (1)-(0) إنبي.. صافرة النهاية

الخميس، 17 أبريل 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي ضد فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الأهلي ضد فاركو وطلائع الجيش ضد إنبي في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وحجز إنبي مسبقا بطاقة تأهله لربع النهائي برصيد 6 نقاط في الصدارة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم فاركو برصيد نقطة وحيدة وأخيرا يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد.

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الأهلي × فاركو

نهاية المباراة

ق68 علي معلول يهدي تمريرة رائعة لمحم رضا الذي أسكنها شباك فاركو

ق57 تسددية قوية من سمير محمد يتصدى لها حارس فاركو

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 18: جووول الثاااني عمرو ناصر يضيف الثاني بضربة مزدوجة رائعة

ق 15: محمد أيمن يسجل الأول بعد عرضية من ركلة ثابتة حولها في الشباك.

ق 14: مصطفى مخلوف يتصدى لفرصة فاركو

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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طلائع الجيش × فاركو

نهاية المباراة

ق60 أحمد علاء يسجل الهدف الأول بعد ضربة رأسية متقنة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 17: العارضة تمنع تصويبة صاروخية من شريف حتحوت

ق 14: حارس إنبي يتصدى لفرصة على مرتين

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

الأهلي إنبي فاركو طلائع الجيش كأس عاصمة مصر
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