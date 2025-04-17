انتهت في كأس العاصمة - الأهلي (1)-(2) فاركو.. والجيش (1)-(0) إنبي.. صافرة النهاية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الأهلي ضد فاركو وطلائع الجيش ضد إنبي في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وحجز إنبي مسبقا بطاقة تأهله لربع النهائي برصيد 6 نقاط في الصدارة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم فاركو برصيد نقطة وحيدة وأخيرا يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد.

الأهلي × فاركو

نهاية المباراة

ق68 علي معلول يهدي تمريرة رائعة لمحم رضا الذي أسكنها شباك فاركو

ق57 تسددية قوية من سمير محمد يتصدى لها حارس فاركو

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

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ق 18: جووول الثاااني عمرو ناصر يضيف الثاني بضربة مزدوجة رائعة

ق 15: محمد أيمن يسجل الأول بعد عرضية من ركلة ثابتة حولها في الشباك.

ق 14: مصطفى مخلوف يتصدى لفرصة فاركو

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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طلائع الجيش × فاركو

نهاية المباراة

ق60 أحمد علاء يسجل الهدف الأول بعد ضربة رأسية متقنة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 17: العارضة تمنع تصويبة صاروخية من شريف حتحوت

ق 14: حارس إنبي يتصدى لفرصة على مرتين

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.