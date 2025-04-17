باستثناء الافتتاح.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباريات شباب مصر ضمن 12 مباراة

الخميس، 17 أبريل 2025 - 15:41

كتب : محمد جمال

استاد هيئة قناة السويس

استقبل أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة الاستعدادات لاستضافة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وتحتضن مصر البطولة في الفترة من 27 أبريل الحالي حتى 18 مايو المقبل.

وخلال اللقاء وجه أبو ريدة الشكر لأسامة ربيع على دعمه لبطولة كأس الأمم تحت 20 عامًا، حيث يستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 12 مباراة خلال منافسات البطولة؟

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ويأتي ضمنهم جميع مباريات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب المصري صاحب الأرض، باستثناء المباراة الافتتاحية، التي تجمع منتخبي مصر وجنوب أفريقيا ويستضيفها استاد القاهرة.

كما يستضيف ستاد هيئة قناة السويس مباراتين في الدور ربع النهائي، وإحدى مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

منتخب مصر للشباب هيئة قناة السويس استاد هيئة قناة السويس
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