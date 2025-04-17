تشكيل فاركو - خليل حجي أساسي لأول مرة ضد الأهلي في كأس عاصمة مصر

يبدأ خليل حجي ناشئ الزمالك السابق أساسيا لأول مرة بقميص فاركو منذ انضمامه ضد الأهلي في كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريقان لحساب الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر في استاد السلام في لقاء يبدأ في الرابعة عصرًا.

وخاض اللاعب السابق للزمالك والإسماعيلي 10 دقائق فقط بقميص فاركو منذ بداية الموسم بعد انتقاله بداية هذا الموسم.

ويقود عمرو ناصر هجوم فاركو في اللقاء.

وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن

الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري

الهجوم: عمرو ناصر

ويجلس على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد

ويحتل فاركو المركز الثالث برصيد نقطة خلف طلائع الجيش الثاني برصيد 4 نقاط.

ويتصدر إنبي الترتيب وتأهل مسبقا إلى ربع النهائي.

فيما يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد بعد نهاية أول جولتين.