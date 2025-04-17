تقارير: مستقبل أنشيلوتي يتوقف على الكلاسيكو.. ومفاجأة كبرى بشأن كلوب

الخميس، 17 أبريل 2025 - 14:42

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كارلو أنشيلوتي

أصبح مصير كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على المحك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ودخل يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول دائرة اهتمامات ريال مدريد.

وودع ريال مدريد منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام أرسنال.

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وكشفت صحيفة سبورت أن مصير أنشيلوتي بات مرتبطا بمواجهتي برشلونة.

ويواجه ريال مدريد فريق برشلونة في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل بينما مواجهة الدوري ستكون 11 مايو.

ويرتبط أنشيلوتي بتعاقد مع ريال مدريد حتى 2026 لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا جعل استمراره محل شك.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن كلوب وافق على بدء المفاوضات مع ريال مدريد في مفاجأة كبرى لتولي قيادة الفريق وخلافة كارلو أنشيلوتي.

ومن المتوقع أن تدخل المفاوضات مرحلة جدية خلال الفترة القمبلة.

غياب أول منذ 2020

يغيب ريال مدريد عن المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2020.

وخلال أربع نسخ ماضية تواجد ريال مدريد بشكل دائم في المربع الذهبي.

وودع ريال مدريد ثمن نهائي دوري الأبطال في 2020 أمام مانشستر سيتي.

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