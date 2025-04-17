تشكيل الأهلي - معلول والساعي وعبد الفتاح يقودون الشباب ضد فاركو في كأس العاصمة
الخميس، 17 أبريل 2025 - 14:41
كتب : FilGoal
يقود علي معلول تشكيل الأهلي أمام فاركو في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.
ويلتقي الأهلي مع فاركو على استاد السلام في الرابعة عصرًا.
ويقود الفريق فنيا سامر عبد الرحمن مدرب فريق 2005.
ويبدأ التونسي رفقة خالد عبد الفتاح وعمر الساعي من الفريق الأول في تشكيل الأهلي.
وجاء تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: مصطفى مخلوف
الدفاع: علي معلول - معتز محمد – معاذ محمد - خالد عبد الفتاح
الوسط: هشام مصطفى – محمد عاطف – يوسف عفيفي
الهجوم: فارس الشافعي - محمد رأفت – عمر الساعي
ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل – إسلام عبد الله – طارق فوزي – محمد رضا – أدم سمير – سيف أيمن – حسام عادل – سمير محمد.
وانتهت آمال الأهلي في التأهل للدور المقبل من كأس عاصمة مصر بعدما خسر من إنبي وطلائع الجيش في أول جولتين.
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