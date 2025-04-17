تأجيل محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف مشجع زملكاوي على فيسبوك

الخميس، 17 أبريل 2025 - 14:05

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي ضد بتروجت

قررت محكمة جنح اقتصادية المنصورة في الدقهلية تقرر تأجيل محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف مشجع زملكاوي عبر رسالة من خلال صفحته على فيسبوك.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويأتي ذلك بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي، وحددت المحكمة جلسة 22 مايو لنظر الدعوى واستكمال الإجراءات.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن قرار المحكمة بعد عقد الجلسة في غياب اللاعب، وذلك في القضية رقم 172 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف المواطن (محمد أ.س) المقيم بمدينة السنبلاوين.

أخبار متعلقة:
الأولى هذا الموسم.. ناصف حكما لمباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر بسبب الأهلي وبيراميدز.. خطاب شكر من أبو ريدة لـ موتسيبي كرة طائرة - للدفاع عن لقبه.. الأهلي يعلن قائمته استعدادا لخوض منافسات إفريقيا في ليبيا ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: روزه المرشح الأبرز لقيادة فولفسبورج الموسم المقبل

وكان المجني عليه تقدم ببلاغ ضد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بتهمه التعدي عليه بالسب والقذف عبر رسالة خاصة أرسلها له من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي.

وفي شهر ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنح السنبلاوين برئاسة محمد صلاح، رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد اللاعب، وقررت إعادة أوراق القضية للنيابة العامة لتحويلها للمحكمة المختصة.

وشهدت الجلسة الماضية، تبادل الاتهامات بين دفاع الطرفين، وطعن محامي اللاعب بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك له، وقدم ملف يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المختصة.

ويتواجد إمام عاشور رفقة بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا بالوقت الحالي استعدادا لمواجهة صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي إمام عاشور
نرشح لكم
معلول يصنع ومقصية خرافية.. الأهلي يخسر من فاركو وطلائع الجيش يخطف الصدارة في كأس العاصمة التشكيل - بن حموده يقود هجوم المحلة.. وميدو جابر أساسي مع المصري في كأس العاصمة الأعلى لتنظيم الإعلام: منع أحمد الخضري من الظهور شهرا وتغريمه ماليا في الجول يكشف سبب تواجد مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء الأهلي ضد فاركو انتهت في كأس العاصمة - الأهلي (1)-(2) فاركو.. والجيش (1)-(0) إنبي.. صافرة النهاية تشكيل فاركو - خليل حجي أساسي لأول مرة ضد الأهلي في كأس عاصمة مصر تشكيل الأهلي - معلول والساعي وعبد الفتاح يقودون الشباب ضد فاركو في كأس العاصمة وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك السابق
أخر الأخبار
معلول يصنع ومقصية خرافية.. الأهلي يخسر من فاركو وطلائع الجيش يخطف الصدارة في كأس العاصمة 13 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - بن حموده يقود هجوم المحلة.. وميدو جابر أساسي مع المصري في كأس العاصمة 16 دقيقة | الكرة المصرية
الأعلى لتنظيم الإعلام: منع أحمد الخضري من الظهور شهرا وتغريمه ماليا 49 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 72 ساعة فقط.. استبعاد سلمى مشهور من منصبها في نادي داجنهام 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف سبب تواجد مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء الأهلي ضد فاركو ساعة | الدوري المصري
محاضرة باتحاد الكرة عن الوقاية من الموت المفاجئ للاعبين الشباب ساعة | الكرة المصرية
"لم نرتق لمستوى التوقعات وريال مدريد سيعود".. اعتذار بيلينجهام وفينيسوس بعد خسارة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت في كأس العاصمة - الأهلي (1)-(2) فاركو.. والجيش (1)-(0) إنبي.. صافرة النهاية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش