تأجيل محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف مشجع زملكاوي على فيسبوك

قررت محكمة جنح اقتصادية المنصورة في الدقهلية تقرر تأجيل محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف مشجع زملكاوي عبر رسالة من خلال صفحته على فيسبوك.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ويأتي ذلك بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي، وحددت المحكمة جلسة 22 مايو لنظر الدعوى واستكمال الإجراءات.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن قرار المحكمة بعد عقد الجلسة في غياب اللاعب، وذلك في القضية رقم 172 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف المواطن (محمد أ.س) المقيم بمدينة السنبلاوين.

وكان المجني عليه تقدم ببلاغ ضد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بتهمه التعدي عليه بالسب والقذف عبر رسالة خاصة أرسلها له من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي.

وفي شهر ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنح السنبلاوين برئاسة محمد صلاح، رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد اللاعب، وقررت إعادة أوراق القضية للنيابة العامة لتحويلها للمحكمة المختصة.

وشهدت الجلسة الماضية، تبادل الاتهامات بين دفاع الطرفين، وطعن محامي اللاعب بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك له، وقدم ملف يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المختصة.

ويتواجد إمام عاشور رفقة بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا بالوقت الحالي استعدادا لمواجهة صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.