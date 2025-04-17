صحيفة الجزيرة: اجتماع بين رئيس الهلال ووكيل إنزاجي في ميلانو

يجتمع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي بوكيل سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر.

وارتبط اسم إنزاجي بتدريب الهلال خلال الفترة الأخيرة مع تذبذب نتائج خورخي جيسوس المدير الفني للفريق.

وكشفت صحيفة الجزيرة وفقا لمصادرها أن فهد بن نافل رئيس الهلال قد وصل إلى ميلانو.

ويجتمع بن نافل مع توليو تينتي وكيل أعمال إنزاجي وأيضا أليساندرو باستوني مدافع إنتر ضمن اجتماع عمل.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع حتى الآن لكن قد ارتبط اسم الهلال بالتعاقد مع إنزاجي خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد إنزاجي في 2026 ويحصل حاليا على 6.5 مليون يورو.

ويتواجد إنزاجي في إنتر منذ عام 2021 وتوج ببطولة الدوري الإيطالي مرة واحدة ومرتين كأس إيطاليا و3 مرات متتالية كأس السوبر الإيطالي.

ووصل إنتر تحت قيادته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2023 وخسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ويعتبر إنزاجي ثاني أقدم مدرب في الدوري الإيطالي حاليا بعد جيانبييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا.