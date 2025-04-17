فيفا يدرس طلب الاتحاد العراقي بشأن مباراة الأردن

الخميس، 17 أبريل 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولي (فيفا) يؤكد فيه استلام الطلب العاجل المقدم من الاتحاد العراقي والمتعلق باتخاذ تدابير تحفظية قبل إقامة مباراة أسود الرافدين ضد الأردن.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة الأردن في العاشر من يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لبيان الاتحاد العراقي جاء في رد الفيفا، الموقّع من قبل أميركو إسبالارجاس رئيس لجنة الانضباط، أن الطلب قيد الدراسة حاليا من قبل الجهات القضائية المختصة في فيفا، وأن الاتحاد الدولي سيقوم بإبلاغ الاتحاد العراقي بأي مستجدات أو قرارات يتم اتخاذها في الوقت المناسب.

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ويأتي هذا التطور بعد أن كان الاتحاد العراقي قد رفع شكوى رسمية تتضمن تسجيلات موثقة وشهادات حول شعارات مسيئة وهتافات سياسية وعنصرية شهدتها مباريات سابقة في التصفيات، مطالبا باتخاذ إجراءات تحفظية لضمان بيئة آمنة وعادلة للمنتخب الوطني خلال المباراة المرتقبة.

ويؤكد الاتحاد العراقي استمراره في متابعة الطلب بشكل رسمي وقانوني، انسجاماً مع مبادئ العدالة الرياضية ولوائح الفيفا المتعلقة بالتمييز والانضباط.

ويملك العراق حاليا 12 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية للتصفيات، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة برصيد 16 نقطة، والأردن صاحبة المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

فرص العراق في التأهل

ويتبقى في المجموعة جولتين لنهاية تلك المرحلة من التصفيات، فيهما يلعب العراق مع كوريا الجنوبية بالبصرة، والأردن مع عمان، ثم يحل العراق ضيفا على الأردن في الجولة الختامية يوم 10 يونيو المقبل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في تلك المرحلة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، ليمثلون 6 مقاعد آسيوية عن المجموعات الثلاث من أصل 8 مقاعد كاملة ممنوحة لآسيا في تلك النسخة من كأس العالم.

على الجانب الآخر، يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع عن المجموعات الثلاث إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.

وفيها ستقسم الفرق الستة على مجموعتين، وذلك للتنافس على مقعدين آخرين مباشرين مؤهلين إلى كأس العالم، يذهبان إلى متصدري المجموعتين.

وختاما، يلعب ثاني كل مجموعة من مجموعتي المرحلة الرابعة، ملحق أخير في المرحلة الخامسة من التصفيات، يتأهل الفائز فيه إلى ملحق عالمي يتكون من فريق ممثل عن قارة آسيا، وفريق آخر من إفريقيا ومثله عن أمريكا الجنوبية، ومقعد آخر لقارة أوقيانوسيا، بجانب فريقين من قارة أمريكا الشمالية، إذ يلعب المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا مباراتين ذهابا وإيابا، على أن يلعب الفريقان المتأهلان ملحقا نهائيا مع المنتخبين صاحبا التصنيفين الأعلى، ليتأهل فريقان إلى كأس العالم ويكملان عقد المتأهلين الـ48 عن قارات العالم الست.

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