اسكواش - أمينة عرفي: سعيدة بالفوز على واحدة من أفضل اللاعبات تاريخيا

الخميس، 17 أبريل 2025 - 12:18

كتب : عبد الرحمن فوزي حازم أمين

أمينة عرفي - اسكواش

أعربت أمينة عرفي لاعبة الاسكواش عن سعادتها بتحقيق الفوز على نور الشربيني لأول مرة والتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية واحدة من البطولات الكبرى في الموسم، ووصلت أمينة عرفي لنصف نهائي بطولة كبرى لأول مرة.

وقالت أمينة عرفي في تصريحات بعد الفوز: "تعرضت لإلتواء في الكاحل بالشوط الأخير وشعرت بشد في السمانة لكن الطبيب أبلغني بإمكانية الاستمرار وحاولت التركيز مجددا وكأن شيئا لم يكن".

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وتابعت "سعيدة جدا بتحقيق أول انتصار على نور الشربيني، وحاولت عدم ضغط نفسي واللعب نقطة بنقطة حتى تحقيق الفوز الحمد لله".

وشددت أمينة "آخر مواجهة مع نور الشربيني كنت متقدمة 2-0 ولم أنجح في الفوز، وتحدثت مع والدي ووالدتي للاستفادة من الموقف".

أما عن سر التألق فأجابت "كنت أعمل على تطوير مستواي خلال الفترة الأخيرة خاصة مع لاعبة مثل نور الشربيني التي تهاجم بشكل مستمر".

وواصلت "نور الشربيني واحدة من أفضل لاعبات الاسكواش على مستوى السيدات ربما على مستوى الرجال أيضا، لذلك أنا سعيدة جدا".

واختتمت أمينة تصريحاتها "بالطبع اختيار 16 لاعبا ولاعبة فقط للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس أمر محزن بسبب العدد".

اسكواش أمينة عرفي
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