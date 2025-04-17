أحمد الجندي يعلن ترشحه لرئاسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية

أعلن أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية لمصر في أولمبياد باريس 2024 بمنافسات الخماسي الحديث ترشحه لرئاسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

ويسعى الجندي لتوفير بيئة رياضية عادلة لجميع اللاعبين وتوفير مناخ ملائم لتحقيق الإنجازات.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية فتح باب الترشيح لانتخابات لجنة اللاعبين خلال الشهر الجاري.

وخاطبت الأولمبية، الاتحادات الرياضية لترشيح لاعب أو لاعبة لخوض انتخابات عضوية لجنة اللاعبين.

وكشف أحمد الجندي "بمناسبة الإعلان عن إجراء انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، يشرفني أن أخوض الانتخابات على مقعد رئيس لجنة اللاعبين خلفا للقدوة والأسطورة عضو اللجنة الأولمبية الدولية، آية المدني".

"بقرار ترشحي للانتخابات، أسعى إن شاء الله أن أوفر بيئة رياضية عادلة لجميع اللاعبين كوني مؤمنا أن اللاعب له الأولوية في جميع القرارات وصوته مهم لتوفير مناخ ملائم لتحقيق النتائج والإنجازات".

وكشفت الأولمبية عن موعد إجراء الانتخابات يوم الخميس 24 إبريل 2025.

وذكرت الأولمبية في خطابها للاتحادات شروط الترشح للحنة اللاعبين التي تتشكل من 5 أعضاء على الأقل.

واشترطت الأولمبية ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاما، وألا يكون قد تم توقيع عقوبة عليه بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

كما أوضحت الأولمبية في اشتراطاتها أن تتكون اللجنة من اللاعبين الذي شاركوا في بطولات على المستوى الدولي سواء بطولات العالم أو في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث السابقة "ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020، وباريس 2024".

وأشارت الأولمبية إلى أن التصويت في الانتخابات سيقتصر على اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة.

يذكر أن آية مدني بطلة مصر السابقة في الخماسي الحديث ترأس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.