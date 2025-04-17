وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك السابق

توفي سعد محمد ناشئ الزمالك السابق بعد صراع مع مرض السرطان.

وعانى سعد من الإصابة بمرض السرطان والذي اكتشف إصابته به في 2020 أثناء ارتداء قميص الأبيض.

ولعب سعد لفريق الزمالك مواليد 2000 بعدما اجتاز الاختبارات في 2016.

وكتب نادي الزمالك عبر حسابه

ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، سعد محمد لاعب القلعة البيضاء السابق، والذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية واللاعبين والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء الأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويتقدم FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة الفقيد ويتمنى لهم الصبر والسلوان.