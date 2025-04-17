اتحاد الكرة يكشف سبب إقامة نهائي كأس مصر يوم 20 مايو

الخميس، 17 أبريل 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

كأس بطولة كأس مصر

كشف اتحاد الكرة في توضيح رسمي سبب إقامة نهائي كأس مصر يوم 20 مايو المقبل بين الزمالك وبيراميدز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة النهائية يوم 20 مايو دون تحديد ملعب اللقاء.

وتأهل الزمالك وبيراميدز لنهائي كأس مصر 2024-25، بالتفوق على سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.

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وفي توضيح رسمي كشف اتحاد الكرة سبب اختيار موعد المباراة كالآتي:

"جاء تحديد الموعد كمساهمة فعالة من الاتحاد المصري في إنهاء الموسم الكروي في موعده الطبيعي مع أول يونيو المقبل لفتح باب القيد للموسم الجديد اعتبارا من 2 يونيو كما قرر المجلس في جلسته الأخيرة".

"وكانت أندية القسم الأول قد اجتمعت في بداية الموسم الحالي واتفقت حول فكرة الموسم الاستثنائي رغبة منها في إعادة مواعيد بدء وانتهاء الموسم الكروي إلى طبيعتها لما في ذلك من فوائد فنية عليها وعلى المسابقات".

"عندما وضعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كل هذه المعطيات في الاعتبار فكان العشرين من مايو هو الموعد المناسب والوحيد الذي يحقق الهدف من إنهاء الموسم في موعده الطبيعي، لا سيما وأن مواعيد طرفي المباراة النهائية (بيراميدز والزمالك) صارت مواتية للموعد المحدد وفق ارتباطاتهما في المسابقات الأخرى اللاتي يشاركان فيها، فضلاً عن الانتهاء من تنظيم بطولة مهمة هي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تصدت لها مصر قبل انطلاقها بأيام قليلة".

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة النهائية من بطولة الدوري يوم 13 مايو، قبل موعد نهائي كأس مصر بـ 7 أيام.

ويأتي تحديد ذلك الموعد بعد خروج الزمالك وبيراميدز من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ومن المقرر أن يقام إياب ربع نهائي كأس العاصمة يوم 20 و21 مايو.

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلتقي بيراميدز أمام أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي الكأس يوم السبت 19 إبريل، قبل خوض مواجهة الإياب يوم الجمعة 25 إبريل.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو.

وفي حالة تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية سيلتقي أمام الفائز من مواجهة الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

وفي مسابقة الدوري، من المنتظر أن ينهي بيراميدز مشواره في الدوري المصري بلقاء سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو المقبل.

بينما يختتم الزمالك موسمه بلقاء فاركو في الأول من يونيو المقبل.

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