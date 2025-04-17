اجتماع موسع للاستعدادات النهائية لاستضافة أمم إفريقيا للشباب

اجتمع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة.

وتحتضن مصر في الفترة من 27 أبريل الحالي حتى 18 مايو المقبل.

شهد الاجتماع حضور وليد درويش ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومصطفي عزام المدير التنفيذي، وأحمد مجاهد المنسق العام للبطولة بين الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم.

ولجنة الاتصال الحكومي من وزارة الشباب والرياضة وإيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، وأشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة، ومحمد الكردي وكيل الوزارة، ومحمد دياب المستشار القانوني ومحمد سعيد مازن وكيل الوزارة، ومحمد الصفتي مدير عام المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة في إطار تقديم الدعم الحكومي لأعمال التنظيم الخاصة بالبطولة.

حرص أبو ريدة في بداية الاجتماع على تقديم الشكر لكل الوزارات والأجهزة المعنية لدعمها واهتمامها الكبير لخروج البطولة في أبهى صورة بما يتناسب مع اسم ومكانة الدولة المصرية.

تناول الاجتماع كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولة، من حيث الفنادق استقبال الوفود الدعم اللوجيستي وعمل المتطوعين، وغيرها من الملفات المتعلقة بالبطولة.

وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.