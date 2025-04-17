رباعي منتخب الناشئين: نرغب في خوض تجربة الاحتراف بعد كأس العالم تحت 17 عاما

الخميس، 17 أبريل 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 عاما

يأمل عمر عبد العزيز وإبراهيم النجعاوي وأنس رشدي وعبد العزيز الزغبي رباعي منتخب مصر للناشئين تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم تحت 17 عاما وخوض تجربة الاحتراف.

إبراهيم النجعاوي

النادي : الإسماعيلي

عمر عبد العزيز

النادي : الزمالك

مصر | تحت 17

واستطاع منتخب مصر حصد بطاقة التأهل لمونديال الناشئين لأول مرة بعد غياب 28 عاما بالفوز على أنجولا في مباراة الملحق.

عمر عبد العزيز حارس منتخب مصر للناشئين عبر أون سبورت: "مثلي الأعلى هو مانويل نوير وأتعلم ما ينقصني من حراس الدوري المصري، بدأت مشواري في الكرة من ناشئين الزمالك".

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وأضاف "أنا من عين شمس وتدربت في مركز شباب أحمد عصمت تحت قيادة كابتن سكر، والد حاتم سكر لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي، ومعه انضممت للزمالك".

وأكمل "أتدرب مع الفريق الأول بشكل أساسي خلال آخر موسمين، والاحتراف شيء أساسي لكن أرغب في الحصول على فرصة اللعب أولا في مصر".

وأردف "اللعب في كأس العالم شرف، وهدفنا تحقيق شيء لتشريف مصر".

فيما قال إبراهيم النجعاوي لاعب منتخب مصر للناشئين عبر أون سبورت: "بدأت في القناة ورحلت ثم انضممت للإسماعيلي".

وواصل "أحمد الكاس من أفضل المدربين في مصر، ويتعامل معنا كأننا أولاده، في كل بطولة مستوانا يختلف ويتطور ونسير بشكل جيد".

وأتم "المشاركة في كأس العالم حلم، وأتمنى ارتداء قميص ريال مدريد".

ومن جانبه صرّح أنس رشدي لاعب منتخب مصر للناشئين عبر أون سبورت: "أنا من بنها ووالدي رفض فكرة أن ألعب كرة قدم، وخضت اختبارات مصر للمقاصة وتم قبولي، ورحلت بعد عامين وانضممت لإنبي".

وأوضح "استطعنا تعويض البداية السيئة في أمم إفريقيا خاصة عقب مباراة جنوب إفريقيا التي تقدمنا فيها بنتيجة 3-1 وخسرنا في النهاية".

وتابع "آمل أن اخوض تجربة الاحتراف بعد مونديال الناشئين".

وصرّح عبد العزيز الزغبي لاعب منتخب مصر للناشئين عبر أون سبورت: "كنت أتمنى تحقيق لقب بطولة إفريقيا والفوز بجائزة هداف البطولة".

وواصل "بدأت مع الزمالك ثم تدربت في أكاديمية بالمنوفية وتم قبولي لاحقا في اختبارات إنبي".

وأتم "أتمنى الفوز بميدالية مع منتخب مصر في مونديال الناشئين".

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