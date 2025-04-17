بسبب أحداث دربي العاصمة.. وزارة الداخلية الإيطالية تقرر منع إقامة المباريات "عالية الخطورة" ليلا

قررت وزارة الداخلية الإيطالية منع إقامة المباريات "عالية الخطورة" مساءً عقب ما حدث خلال مباراة دربي العاصمة بين روما ولاتسيو.

وانتهت مباراة الدربي مطلع الأسبوع بالتعادل 1-1 بين قطبي العاصمة الإيطالية.

وشهدت المباراة أحداثا عنيفة بين جماهير الفريقين قبل انطلاق المباراة.

ووصف روبرتو جوالتري عمدة مدينة روما ما حدث قائلا: "الجماهير المشاغبة حوّلت اليوم الرياضي لمشهد من حرب الشوارع".

وأصدرت وزارة الداخلية الإيطالية قرارا بمنع إقامة المباريات "عالية الخطورة" مساءً في الموسم المقبل من الدوري الإيطالي كما حدث في الدربي.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية فإن الشرطة ألقت القبض على 6 من مشجعي الفريقين بعدما تعرض 24 للإصابة خلال المواجهات.

وقررت الشرطة استخدام خراطيم المياه من أجل إيقاف الجماهير التي تسلحت بقضبان حديدية ومطارق.

وارتفع رصيد روما للنقطة 54 في المركز السابع بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز السادس والذي ارتفع للنقطة 56.

وسيلعب روما مباراته المقبلة بالدوري الإيطالي ضد هيلاس فيرونا يوم السبت 19 أبريل، بينما يلتقي لاتسيو مع جنوى يوم الإثنين 21 أبريل.

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