بسبب أحداث دربي العاصمة.. وزارة الداخلية الإيطالية تقرر منع إقامة المباريات "عالية الخطورة" ليلا

الخميس، 17 أبريل 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

إلدور شوموردوف - روما ضد لاتسيو

قررت وزارة الداخلية الإيطالية منع إقامة المباريات "عالية الخطورة" مساءً عقب ما حدث خلال مباراة دربي العاصمة بين روما ولاتسيو.

وانتهت مباراة الدربي مطلع الأسبوع بالتعادل 1-1 بين قطبي العاصمة الإيطالية.

وشهدت المباراة أحداثا عنيفة بين جماهير الفريقين قبل انطلاق المباراة.

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ووصف روبرتو جوالتري عمدة مدينة روما ما حدث قائلا: "الجماهير المشاغبة حوّلت اليوم الرياضي لمشهد من حرب الشوارع".

Lazio fans clash with Italian Policemen in riot gears outside the olympic stadium prior to the start of the Italian soccer match between Lazio and Roma in Rome.

وأصدرت وزارة الداخلية الإيطالية قرارا بمنع إقامة المباريات "عالية الخطورة" مساءً في الموسم المقبل من الدوري الإيطالي كما حدث في الدربي.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية فإن الشرطة ألقت القبض على 6 من مشجعي الفريقين بعدما تعرض 24 للإصابة خلال المواجهات.

وقررت الشرطة استخدام خراطيم المياه من أجل إيقاف الجماهير التي تسلحت بقضبان حديدية ومطارق.

Lazio fans riot with police ahead of the Italian Serie A soccer match between Lazio and Roma at Rome's Olympic stadium

وارتفع رصيد روما للنقطة 54 في المركز السابع بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز السادس والذي ارتفع للنقطة 56.

وسيلعب روما مباراته المقبلة بالدوري الإيطالي ضد هيلاس فيرونا يوم السبت 19 أبريل، بينما يلتقي لاتسيو مع جنوى يوم الإثنين 21 أبريل.

روما لاتسيو الدوري الإيطالي
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