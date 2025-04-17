في مئويته مع سانتوس.. نيمار يغادر مواجهة أتليتكو مينيرو باكيا بسبب الإصابة

غادر نيمار ملعب مواجهة سانتوس أمام أتليتكو مينيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي، باكيا بسبب الإصابة.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وتعرض نيمار لآلام في العضلة الخلفية خلال المباراة ليغادر المباراة بعد 32 دقيقة فقط.

وتعتبر تلك المباراة رقم 100 في مسيرة نيمار مع سانتوس، لكن الأمور لم تسير على ما يرام مع نجم البرازيل.

وعاد نيمار للتو من إصابة حرمته من المشاركة مع الفريق ومنتخب البرازيل خلال الفترة الماضية، وبدأ لأول مرة كأساسي منذ العودة من الإصابة أمام أتليتكو مينيرو.

وتغلب سانتوس على أتليتكو مينيرو بهدفين دون مقابل، وسجل الفريق الهدفين في أول نصف ساعة قبل مغادرة نيمار الملعب.

ورفع سانتوس رصيده إلى 4 نقاط بعد تحقيق الانتصار الأول عقب مرور 4 جولات من المسابقة.

ويتواجد سانتوس في المركز الثاني عشر بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع.

Neymar sentiu na partida contra o Atlético-MG e até chorou em campo, jogador tentou ficar no gramado, mas precisou sair de carrinho aos 33 minutos pic.twitter.com/odtQawdxbN — ge (@geglobo) April 17, 2025

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.