مواعيد مباريات الخميس 17 أبريل 2025.. كأس عاصمة مصر والدوري الأوروبي

الخميس، 17 أبريل 2025 - 09:50

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

تختتم منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر اليوم الخميس الموافق 17 من أبريل 2025.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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كأس عاصمة مصر

تختتم مساء اليوم الخميس منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف الأهلي فريق فاركو على استاد السلام في تمام الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

بينما في نفس التوقيت يحل إنبي ضيفا على طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على زد في تمام السابعة مساء على استاد المقاولون العرب ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وفي نفس التوقيت يواجه غزل المحلة فريق المصري على استاد السويس الجديد ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الأوروبي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليون في إياب ربع نهائي المسابقة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل توتنام ضيفا على إينتراخت فرانكفورت ويذاع عبر بي إن سبورتس 2، وفي نفس التوقيت يستضيف أتليتك بلباو فريق رينجرز ويذاع عبر بي إن سبورتس 3.

وأخيرا يستضيف لاتسيو فريق بودو جليمت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف تشيلسي فريق ليجا وارسو في تمام التاسعة مساء في إياب ربع النهائي.

وتذاع المباراة عبر قنا بي إن سبورتس 5.

الدوري السعودي

يستضيف الهلال فريق الخليج في الخامسة و50 دقيقة ويذاع عبر قناة SSC sprot 1.

بينما يحل اتحاد جدة ضيفا على الفتح في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة SSC sport 5.

الأهلي كأس عاصمة مصر
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