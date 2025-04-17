إنزاجي: كانت هذه الطريقة الوحيدة للتفوق على فريق مثل بايرن ميونيخ

أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر سعادته بفوز فريقه على بايرن ميونيخ والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل إنتر رغم التعادل في سان سيرو بنتيجة 2-2 مدعوما بالفوز 2-1 في الذهاب على بطل ألمانيا.

وقال إنزاجي عبر سكاي إيطاليا: "كانت ليلة رائعة، والجمهور ساعدنا كثيرا أمام خصم قوي للغاية، بايرن لعب مباراتين كبيرتين، وقدمنا أداءً رائعا خلال المباراتين".

وأضاف "اللاعبون ساعدوا وضحوا من أجل بعضهم البعض، وكانت هذه الطريقة الوحيدة للتفوق على فريق مثل بايرن ميونيخ".

وأردف "علينا أن نتذكر هوية منافسنا، بايرن فاز في جميع زياراته السابقة لسان سيرو، وكنا نعلم بصعوبة الأمر، والنتيجة تعبر عن جهودنا، الآن نصل لنصف النهائي بكل فخر".

وأتم "الآن أتمنى أن يعود الجميع من الإصابة، من الصعب اللعب كل 48-72 ساعة، لكننا وصلنا لشيء رائع، ليس كل الفرق تتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال وأنا سعيد للغاية".

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وللمرة الأولى في دوري الأبطال إنتر لا يخسر على ملعبه أمام بايرن بعد 3 مباريات سابقة فاز الفريق الألماني بهم جميعا

إنتر ميلان مدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 13 مباراة، بينما وصل رصيده على أرضه إلى 21 مباراة دون هزيمة