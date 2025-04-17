الدوري السعودي - جيسوس يعيد كانسيلو ويستبعد بونو في مواجهة الخليج
الخميس، 17 أبريل 2025 - 00:40
كتب : FilGoal
أعاد جورج جيسوس مدرب الهلال، مواطنه جواو كانسيلو لقائمة الفريق خلال مواجهة الخليج.
ويلعب الهلال ضد الخليج مساء الخميس ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فغن جيسوس أعاد كانسيلو لقائمة الفريق التي ستواجه الخليج ويدرس الدفع به خلال المباراة.
فيما أوضحت الصحيفة ذاتها أن جيسوس قرر استبعاد الحارس المغربي ياسين بونو من المباراة لأسباب فنية.
وأشارت التقارير إلى أن محمد العويس سيحرس مرمى نادي الهلال خلال مواجهة الخليج.
ويضم نادي الخليج بين صفوفه المهاجم الدولي المصري محمد شريف.
ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة بفارق أقل 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر.
فيما يتواجد الخليج في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة.
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