ساكا: فخور للغاية بهذا الفريق.. وكنت واثقا من قدرتي على التسجيل ضد ريال مدريد

أبدى بوكايو ساكا لاعب أرسنال سعادته بقيادة أرسنال لفوز كبير على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ساكا هدفا في فوز الجنرز على ريال مدريد بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وقال ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي TNT الإنجليزية: "أظهرنا قدرتنا على اللعب في أوروبا والفوز على واحد من أفضل فرق العالم داخل وخارج معلنا، أنا فخور للغاية بهذا الفريق".

وأضاف "الليلة قدمنا أداءً كبيرا وأنا سعيد للغاية من أجل الجميع".

وأكمل "إهدار ركلة الجزاء؟ حاولت فعلت شيئا ولم يفلح الأمر، كنت واثقا من قدرتي على التسجيل في المباراة".

وواصل "أتعلم في كل لحظة، الليلة أنا أركز أكثر على الاستمتاع بالفوز، ثم سأراجع ما فعلت جيدا".

وأردف "لقاء باريس سان جيرمان سيكون صعبا للغاية، يلعبون بثقة كبيرة وسنكون مستعدين ونتوقع مباراة كبيرة للغاية".

وأتم "الفوز بلقب دوري الأبطال؟ نعم، أود أن أؤمن بذلك".

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ونجح أرسنال في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا بعد التغلب على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في سنتياجو برنابيو.

وتأهل أرسنال بعد التغلب في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل ثم الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.