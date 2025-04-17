مولر: بذلنا قصارى جهدنا أمام إنتر.. ولا يهمني ما سيحدث مستقبلا

الخميس، 17 أبريل 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

توماس مولر أمام إنتر

تحدث توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني عن مستقبله بعد وداع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

وتعادل بايرن ميونيخ أمام إنتر في مباراة الإياب بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفريق الإيطالي بفضل فوزه ذهابا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ 2-1.

وأوضح مولر مستقبله في تصريحات لشبكة DAZN: "لا أعرف بعد، ولا يهمني إطلاقا ما سيحدث لاحقا".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مخيتاريان: سنبدأ مباراة بايرن ميونيخ كما لو كانت النتيجة تعادل دون أهداف مؤتمر إنزاجي: نتائج بايرن ميونيخ في سان سيرو سلبية لنا.. وعلينا نسيان نتيجة الذهاب بايرن ميونيخ يفرط في فرصة الابتعاد بالصدارة بالتعادل مع دورتموند

وأعلن توماس مولر مطلع إبريل الحالي، رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاماً مع النادي البافاري.

وبسؤال عن احتمالية أن تكون مباراة إنتر الاخيرة له في دوري الأبطالر، رد مولر: "لا أشعر بنفسي الآن، كما أنني لست محبطا، رأيت لاعبين على أرض الملعب بذلوا قصارى جهدهم".

وتوجه اللاعبين إلى مولر عقب المباراة لوداعه، ليعلق نجم المانشافت قائلاً: "لقد كان شعورا رائعا".

وخاض مولر مباراته رقم 163 في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، معدلا رقم ليونيل ميسي.

ويتصدر كرستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات بدوري أبطال أوروبا 183 مباراة، يليه الحارس الإسباني إيكر كاسياس بـ177 مباراة.

وكان فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، قد أشار إلى أن مولر سينهي مشواره مع بايرن عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

وكشفت صحيفة بيلد عن اهتمام 5 أندية بضم مولر في الصيف وهي فيورنتينا الإيطالي وإنترناسيونال البرازيلي، بالإضافة إلى 3 فرق في الدوري الأمريكي وهم لوس أنجلوس إف سي وسان دييجو وسينسيناتي.

كما ذكرت منصة سبور إكس التركية أن فنربخشة مستعد لتقديم عرض لمولر لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

بايرن ميونيخ إنتر توماس مولر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
إنزاجي: كانت هذه الطريقة الوحيدة للتفوق على فريق مثل بايرن ميونيخ ساكا: فخور للغاية بهذا الفريق.. وكنت واثقا من قدرتي على التسجيل ضد ريال مدريد أرتيتا: قضيت واحدة من أفضل الليالي في مسيرتي.. ونريد لعب النهائي أنشيلوتي: أرسنال استحق الفوز ويجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة.. وننافس على 3 بطولات أخرى فاسكيز: أرسنال جاء ليدافع.. وريال مدريد سيعود أقوى كورتوا: افتقدنا خوسيلو هذا العام في دوري أبطال أوروبا لاعب أرسنال: برنابيو مختلف في الواقع عن التلفاز.. ونتطلع دائما لتحقيق الانتصارات لاوتارو: إنتر لا يستسلم أبدا.. وسنفكر في لقاء برشلونة لاحقا
أخر الأخبار
إنزاجي: كانت هذه الطريقة الوحيدة للتفوق على فريق مثل بايرن ميونيخ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الدوري السعودي - جيسوس يعيد كانسيلو ويستبعد بونو في مواجهة الخليج 2 ساعة | سعودي في الجول
ساكا: فخور للغاية بهذا الفريق.. وكنت واثقا من قدرتي على التسجيل ضد ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مولر: بذلنا قصارى جهدنا أمام إنتر.. ولا يهمني ما سيحدث مستقبلا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - للدفاع عن لقبه.. الأهلي يعلن قائمته استعدادا لخوض منافسات إفريقيا في ليبيا 2 ساعة | رياضات أخرى
أرتيتا: قضيت واحدة من أفضل الليالي في مسيرتي.. ونريد لعب النهائي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: سنتواصل مع فيفا بشأن قضية بوبيندزا.. واستقدام حكام أجانب لنهائي الكأس محل دراسة 3 ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: أرسنال استحق الفوز ويجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة.. وننافس على 3 بطولات أخرى 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش