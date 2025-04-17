مولر: بذلنا قصارى جهدنا أمام إنتر.. ولا يهمني ما سيحدث مستقبلا

تحدث توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني عن مستقبله بعد وداع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

وتعادل بايرن ميونيخ أمام إنتر في مباراة الإياب بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفريق الإيطالي بفضل فوزه ذهابا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ 2-1.

وأوضح مولر مستقبله في تصريحات لشبكة DAZN: "لا أعرف بعد، ولا يهمني إطلاقا ما سيحدث لاحقا".

وأعلن توماس مولر مطلع إبريل الحالي، رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاماً مع النادي البافاري.

وبسؤال عن احتمالية أن تكون مباراة إنتر الاخيرة له في دوري الأبطالر، رد مولر: "لا أشعر بنفسي الآن، كما أنني لست محبطا، رأيت لاعبين على أرض الملعب بذلوا قصارى جهدهم".

وتوجه اللاعبين إلى مولر عقب المباراة لوداعه، ليعلق نجم المانشافت قائلاً: "لقد كان شعورا رائعا".

وخاض مولر مباراته رقم 163 في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، معدلا رقم ليونيل ميسي.

ويتصدر كرستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات بدوري أبطال أوروبا 183 مباراة، يليه الحارس الإسباني إيكر كاسياس بـ177 مباراة.

وكان فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، قد أشار إلى أن مولر سينهي مشواره مع بايرن عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

وكشفت صحيفة بيلد عن اهتمام 5 أندية بضم مولر في الصيف وهي فيورنتينا الإيطالي وإنترناسيونال البرازيلي، بالإضافة إلى 3 فرق في الدوري الأمريكي وهم لوس أنجلوس إف سي وسان دييجو وسينسيناتي.

كما ذكرت منصة سبور إكس التركية أن فنربخشة مستعد لتقديم عرض لمولر لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.