أرتيتا: قضيت واحدة من أفضل الليالي في مسيرتي.. ونريد لعب النهائي

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته البالغة ببلوغ نصف نهائي الأبطال على حساب ريال مدريد.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا بعد التغلب على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في سنتياجو برنابيو.

وتأهل أرسنال بعد التغلب في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل ثم الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال أرتيتا مدرب أرسنال عبر قناة TNT Sports: "فخور للغاية بما قدمه فريقي، لقد أهدرنا ركلة جزاء لكننا قدمنا ما نستحق عليه الانتصار".

وأضاف "نملك فريقا شابا وجائع لتحقيق المزيد من النجاح.إنها واحدة من أفضل الليالي في مسيرتي المهنية".

وأجاب "مواجهة سان جيرمان؟ نعم لعبت في السابق لباريس سان جيرمان، لكنه حقا يملك فريقا رائعا في هذا التوقيت".

وأتم "علينا الاستعداد بشكل جيد لمواجهة نصف النهائي، لقد حققنا نتائج مميزة منذ انطلاق مشوارنا بهذه البطولة ونريد لعب المباراة النهائية".

وواصل أرسنال في ترسيخ عقدته أمام ريال مدريد بعدم الخسارة طوال تاريخ مواجهاتهم في دوري الأبطال.

ويصل أرسنال إلى نصف النهائي لأول مرة منذ نسخة 2009.

وكان الحساب الرسمي لريال مدريد ولاعبي الفريق قد نشروا تحت عنوان "90 دقيقة طويلة في سنتياجو برنابيو" في إشارة إلى صعوبة مواجهة الفريق على ملعبه.

ولم تنجح ثقة ريال مدريد في الريمونتادا بالعودة أمام أرسنال في ربع نهائي دوري الأبطال.