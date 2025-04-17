أنشيلوتي: أرسنال استحق الفوز ويجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة.. وننافس على 3 بطولات أخرى

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بأحقية أرسنال في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشدد أنشيلوتي على أن ريال مدريد قدّم أداء جيدا خلال السنوات الماضية في دوري الأبطال ويجب أن تبقى الرؤوس مرفوعة.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد الخسارة ذهابا من أرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل وإيابا على سنتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني عبر المؤتمر الصحفي: "كنا نحتاج لشيء ما من أجل تغيير ديناميكية اللعب، ربما ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنا، كنا بحاجة لأي شيء".

وتابع "كرة القدم لها وجه سعيد وآخر حزين واليوم جاء دور الوجه الحزين بعدما رأينا الوجه السعيد كثيرا، وعلينا أن نكون صادقين، أرسنال استحق الفوز في المباراتين".

وشدد "الموسم لم ينته، ننافس على لقب الدوري ولدينا نهائي كأس الملك وأيضا كأس العالم للأندية، علينا النهوض سريعا لأن هذا جزء من كرة القدم لسنا معتادين عليه".

وبسؤاله عن مستقبله أجاب "لا أعلم ما الذي سيحدث ولا أريد معرفة شيء الآن".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "يجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة، لا يوجد فريق لا يهزم وهذا يحدث في الرياضة، وقدمنا أداء رائعا في تلك البطولة بالسنوات الأخيرة".

عقدة مستمرة

استمرت عقدة أرسنال أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إذ لم ينجح النادي الملكي في تحقيق أي انتصار على أرسنال.

ونجح أرسنال خلال 4 مواجهات ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الحفاظ على سجله دون هزيمة.

وفاز أرسنال في ثلاث مباريات مقابل تعادل وحيد.

وسجل أرسنال خلال أربع مواجهات، ستة أهداف بينما استقبل هدفا واحدا أمام ريال مدريد.

غياب أول منذ 2020

يغيب ريال مدريد عن المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2020.

وخلال أربع نسخ ماضية تواجد ريال مدريد بشكل دائم في المربع الذهبي.

وودع ريال مدريد ثمن نهائي دوري الأبطال في 2020 أمام مانشستر سيتي.