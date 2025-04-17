أنشيلوتي: أرسنال استحق الفوز ويجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة.. وننافس على 3 بطولات أخرى

الخميس، 17 أبريل 2025 - 00:08

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بأحقية أرسنال في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشدد أنشيلوتي على أن ريال مدريد قدّم أداء جيدا خلال السنوات الماضية في دوري الأبطال ويجب أن تبقى الرؤوس مرفوعة.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد الخسارة ذهابا من أرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل وإيابا على سنتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة:
فاسكيز: أرسنال جاء ليدافع.. وريال مدريد سيعود أقوى الـ 90 دقيقة بدون فائدة في برنابيو.. أرسنال يواصل عقدته ويطيح بـ ريال مدريد من دوري الأبطال تشكيل أرسنال - لا تغييرات أمام ريال مدريد.. ورايس يقود الوسط تشكيل ريال مدريد - تغييران من أنشيلوتي عن مواجهة الذهاب أمام أرسنال.. وتشواميني أساسي

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني عبر المؤتمر الصحفي: "كنا نحتاج لشيء ما من أجل تغيير ديناميكية اللعب، ربما ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنا، كنا بحاجة لأي شيء".

وتابع "كرة القدم لها وجه سعيد وآخر حزين واليوم جاء دور الوجه الحزين بعدما رأينا الوجه السعيد كثيرا، وعلينا أن نكون صادقين، أرسنال استحق الفوز في المباراتين".

وشدد "الموسم لم ينته، ننافس على لقب الدوري ولدينا نهائي كأس الملك وأيضا كأس العالم للأندية، علينا النهوض سريعا لأن هذا جزء من كرة القدم لسنا معتادين عليه".

وبسؤاله عن مستقبله أجاب "لا أعلم ما الذي سيحدث ولا أريد معرفة شيء الآن".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "يجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة، لا يوجد فريق لا يهزم وهذا يحدث في الرياضة، وقدمنا أداء رائعا في تلك البطولة بالسنوات الأخيرة".

عقدة مستمرة

استمرت عقدة أرسنال أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إذ لم ينجح النادي الملكي في تحقيق أي انتصار على أرسنال.

ونجح أرسنال خلال 4 مواجهات ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الحفاظ على سجله دون هزيمة.

وفاز أرسنال في ثلاث مباريات مقابل تعادل وحيد.

وسجل أرسنال خلال أربع مواجهات، ستة أهداف بينما استقبل هدفا واحدا أمام ريال مدريد.

غياب أول منذ 2020

يغيب ريال مدريد عن المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2020.

وخلال أربع نسخ ماضية تواجد ريال مدريد بشكل دائم في المربع الذهبي.

وودع ريال مدريد ثمن نهائي دوري الأبطال في 2020 أمام مانشستر سيتي.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أنشيلوتي
نرشح لكم
إنزاجي: كانت هذه الطريقة الوحيدة للتفوق على فريق مثل بايرن ميونيخ ساكا: فخور للغاية بهذا الفريق.. وكنت واثقا من قدرتي على التسجيل ضد ريال مدريد مولر: بذلنا قصارى جهدنا أمام إنتر.. ولا يهمني ما سيحدث مستقبلا أرتيتا: قضيت واحدة من أفضل الليالي في مسيرتي.. ونريد لعب النهائي فاسكيز: أرسنال جاء ليدافع.. وريال مدريد سيعود أقوى كورتوا: افتقدنا خوسيلو هذا العام في دوري أبطال أوروبا لاعب أرسنال: برنابيو مختلف في الواقع عن التلفاز.. ونتطلع دائما لتحقيق الانتصارات لاوتارو: إنتر لا يستسلم أبدا.. وسنفكر في لقاء برشلونة لاحقا
أخر الأخبار
إنزاجي: كانت هذه الطريقة الوحيدة للتفوق على فريق مثل بايرن ميونيخ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الدوري السعودي - جيسوس يعيد كانسيلو ويستبعد بونو في مواجهة الخليج 2 ساعة | سعودي في الجول
ساكا: فخور للغاية بهذا الفريق.. وكنت واثقا من قدرتي على التسجيل ضد ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مولر: بذلنا قصارى جهدنا أمام إنتر.. ولا يهمني ما سيحدث مستقبلا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - للدفاع عن لقبه.. الأهلي يعلن قائمته استعدادا لخوض منافسات إفريقيا في ليبيا 2 ساعة | رياضات أخرى
أرتيتا: قضيت واحدة من أفضل الليالي في مسيرتي.. ونريد لعب النهائي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: سنتواصل مع فيفا بشأن قضية بوبيندزا.. واستقدام حكام أجانب لنهائي الكأس محل دراسة 3 ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: أرسنال استحق الفوز ويجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة.. وننافس على 3 بطولات أخرى 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش