فاسكيز: أرسنال جاء ليدافع.. وريال مدريد سيعود أقوى

يرى لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد أن مباراة أرسنال كانت صعبة نظرا لقوة دفاع الفريق الإنجليزي.

وخسر ريال مدريد إيابا أمام أرسنال 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو بعد الخسارة ذهابا على ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة.

وتحدث فاسكيز عن المباراة في تصريحات لـ شبكة موفيستار الإسبانية بعد الخروج أمام أرسنال: "كانت مباراة صعبة، لم نتمكن من خلق فرص".

وأكمل "دفاع أرسنال منظم للغاية وافتقرنا إلى الوضوح عند الاستحواذ على الكرة".

وأضاف "أرسنال جاء ليدافع، لم يفعلوا شيئا طوال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني مع اندفاعنا للهجوم نجحوا في تسجيل هدف الفوز".

وأتم قائد ريال مدريد "نتحمل جميعا المسؤولية عند الفوز، وعند الخسارة أيضا، هذه هي كرة القدم.. يعلم مشجعو ريال مدريد أننا نبذل قصارى جهدنا، وقد تنجح الأمور أو لا، لكننا لا نختبئ أبدا وسنعود أقوى، ريال مدريد سيعود دائمًا".

وتأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2009.

وواصل أرسنال في ترسيخ عقدته أمام ريال مدريد بعدم الخسارة طوال تاريخ مواجهاتهم في دوري الأبطال.

ويلتقي أرسنال أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 29 أو 30 إبريل، فيما تقام مباراة الإياب أحد يومي 6 أو 7 مايو.

سجل هدف أرسنال الأول ساكا في الدقيقة 65، قبل أن يدرك فينيسيوس جونيور التعادل في الدقيقة 67.

وسجل مارتينيلي الهدف القاتل في الدقيقة 93 لينهي المباراة بفوز أرسنال.