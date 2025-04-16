كورتوا: افتقدنا خوسيلو هذا العام في دوري أبطال أوروبا

أوضح تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن فريق افتقد لاعبا مثل خوسيلو هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال.

وودع حامل اللقب المنافسة مبكرا من ربع النهائي بعدما خسر إيابا في سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-1 عقب الخسارة ذهابا 3-0.

وقال تيبو كورتوا عبر قناة موفيستار الإسبانية: "أرسنال فريق يدافع ويضغط جيدا، ومن الصعب أن نجد المساحات، حاولنا مع بعض العرضيات، لكن هذا العام ليس لدينا خوسيلو المهاجم التقليدي".

ورحل الإسباني لصفوف الغرافة القطري بعدما ساهم الموسم الماضي في تتويج الميرينجي بلقب دوري الأبطال.

وأضاف "لا زال هناك الكثير في الموسم، الدوري والكأس وكأس العالم للأندية، علينا أن ننهي كل شيء، أشكر الجماهير والأجواء كانت رائعة، آمل أن أقدم لهم شيئا لإسعادهم بنهاية الموسم".

وأردف "في بعض الأوقات علينا أن ننتقد أنفسنا وأن ننظر جيدا لكل الأشياء، في بعض الأوقات علينا أن نكون أكثر جماعية وليس أكثر فردية".

وأكمل "إذا ضغطوا على فيني أو مبابي بـ 2 لاعبين، ربما يعمل هذا مرة لكن ليس دائما، علينا أن ننتقد أنفسنا وننظر للأمام".

وأتم "لا توجد مشكلة في أنشيلوتي، لا شكوك حوله".

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ونجح أرسنال في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا بعد التغلب على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في سنتياجو برنابيو.

وتأهل أرسنال بعد التغلب في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل ثم الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.