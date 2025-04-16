اسكواش - أمينة عرفي تفجر مفاجأة في بطولة الجونة.. وكول ينهي مغامرة زكريا

فجّرت أمينة عرفي صاحبة الـ 17 عاما مفاجأة كبرى في بطولة الجونة بإقصاء نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا.

وتغلبت أمينة عرفي على نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 101 دقيقة.

وحسمت أمينة عرفي الشوط الفاصل بنتيجة 11-9 لتصل إلى أول مربع ذهبي لبطولة كبرى في مسيرتها.

وتواجه أمينة عرفي الأمريكية أوليفيا ويفير في نصف النهائي.

وأنهى النيوزيلاندي بول كول مغامرة الشاب محمد زكريا بالفوز بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 62 دقيقة.

ويقام نصف النهائي يوم الخميس وتختتم المباريات بإقامة النهائي مساء الجمعة.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي:

نوران جوهر × هانيا الحمامي (6:30 مساء)

أمينة عرفي × الأمريكية أوليفيا ويفير (7:15 مساء)

علي فرج × الويلزي جويل ماكين (8 مساء)

مصطفى عسل × النيوزلاندي بول كول (8:45 مساء)

ويدافع الثنائي علي فرج لاعب وادي دجلة ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز عن اللقب بعد التتويج بآخر نسختين.

وحقق علي فرج اللقب 3 مرات من قبل ليعادل رقم رامي عاشور بطل مصر السابق.

بينما نوران جوهر حقق اللقب مرتين بالتساوي مع رنيم الوليلي بطلة مصر السابقة.