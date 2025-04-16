لاعب أرسنال: برنابيو مختلف في الواقع عن التلفاز.. ونتطلع دائما لتحقيق الانتصارات

أعرب مايلز لويس سكيلي لاعب أرسنال عن سعادته البالغة عقب الفوز على ريال مدريد والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا بعد التغلب على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في سنتياجو برنابيو.

وتأهل أرسنال بعد التغلب في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل ثم الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال مايلز لويس سكيلي لاعب أرسنال عبر قناة TNT Sports: "الأمر كان مذهلا، ملعب برنابيو مختلف تماما في الواقع عما هو عليه عندما تشاهده على التلفاز".

وأضاف "الجماهير لا تُسهل الأمور علينا ودائما تتطلع إلى تحقيق الانتصارات، لكن طالما تماسكنا ودعمنا بعضنا البعض سنظهر في أفضل صورة".

وواصل أرسنال في ترسيخ عقدته أمام ريال مدريد بعدم الخسارة طوال تاريخ مواجهاتهم في دوري الأبطال.

ويصل أرسنال إلى نصف النهائي لأول مرة منذ نسخة 2009.

وكان الحساب الرسمي لريال مدريد ولاعبي الفريق قد نشروا تحت عنوان "90 دقيقة طويلة في سنتياجو برنابيو" في إشارة إلى صعوبة مواجهة الفريق على ملعبه.

ولم تنجح ثقة ريال مدريد في الريمونتادا بالعودة أمام أرسنال في ربع نهائي دوري الأبطال.